В заявлении политсовета Объединенной гражданской партии утверждается, что 29 мая во время общения с представителями трудового коллектива на Минском тракторном заводе Александр Лукашенко описал сценарий, по которому через несколько часов развивались события в Гродно.

В этом городе милицией во время сбора подписей за выдвижение Светланы Тихановской в кандидаты в президенты был задержан известный блогер и руководитель ее инициативной группы Сергей Тихановский. Вместе с ним за решетку также попали около десятка их сторонников.

Заявителями делается вывод о том, что провокация против них якобы была спланирована заранее, а действующему президенту были известны ее детали.

Авторы документа требуют от генерального прокурора и руководителя Министерства внутренних дел «установить личности и привлечь к ответственности всех участников и организаторов провокации в Гродно».

От Центризбиркома требуется объявить предупреждение Александру Лукашенко за использование служебного положения с целью предвыборной агитации во время пребывания на Минском тракторном заводе.

ЦИК должен «обеспечить равные условия для выступлений на государственных предприятиях, в государственных организациях и учреждениях, а также на экранах и страницах государственных СМИ для всех кандидатов в президенты».

Лукашенко также должно быть объявлено предупреждение за организацию провокаций против членов инициативной группы Светланы Тихановской, а по совокупности изложенных в заявлении фактов – отказано в регистрации в качестве кандидата в президенты.