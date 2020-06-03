Ушел из жизни Мечислав Марианович Маркварде, белорусский рентгенолог, доктор медицинских наук, профессор.

Он был инициатором национальной программы по обновлению и модернизации службы лучевой диагностики Республики Беларусь.

Мечислав Марианович оставил после себя большое профессиональное наследие и много учеников.

В связи с пандемией коронавируса прощание с ним прошло 13 мая в узком семейном кругу. Как сообщила редакции его дочь Елена, заочное отпевание покойного состоится в день его рождения 5 июня в Свято-Петро-Павловском соборе города Минска. В этот день ему исполнился бы 91 год.