Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнел признал 3 июня, что решение не вводить жесткий карантин из-за коронавируса было ошибкой.

По его словам, мягкие ограничения передвижения людей привели к слишком большому количеству смертей от COVID-19, передает Bloomberg.

«Если бы мы сейчас вновь столкнулись с таким же заболеванием и у нас были бы те знания, которые у нас есть сегодня, я думаю, наши действия были бы где-то между тем, что предпринимаем мы и что предпринимает остальной мир», — сказал Тегнел в интервью Шведскому радио.

Швеция изначально отказалась вводить жесткий карантин из-за пандемии коронавируса и последовательно придерживалась политики мягких ограничений. В результате по уровню смертности от COVID-19 Швеция входит в топ-5 стран в мире с показателем 43 летальных исхода на 100 000 населения. В Швеции зафиксировано 4448 смертей от коронавируса при 38 589 подтвержденных случаях COVID-19.

Беларусь, которую сравнивают со Швецией по причине отказа от карантина, диагностировала, по данным Минздрава на 2 июня, 44 255 случаев коронавируса. При этом умерло от COVID-19, по официальным данным, 243 человека.