Самый большой страх белорусов заключается в том, что количество зараженных коронавирусом вырастет. При этом опасения ухудшения экономического положения также являются очень высокими.

Такие данные опроса, проведенного компанией SATIO, озвучила в ходе онлайн-встречи «Социальные последствия пандемии и необходимые меры поддержки населения» академический директор Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова. Встреча состоялась в рамках проекта «Открытый диалог», организованного BEROC и Press Club Belarus при поддержке Фонда посольства Нидерландов по региональному партнерству (MATRA) и Шведского агентства по развитию международного сотрудничества (Sida).

В опросе приняло участие 1005 человек в возрасте от 18 до 64 лет.

Ожидание вынужденных отпусков и митингов

Как отметила Катерина Борнукова, по сравнению с апрельским опросом, в мае увеличилось число респондентов, считающих, что в ближайшее время вырастет количество вынужденных отпусков за свой счёт.

Однако, по словам Катерины Борнуковой, самое значимое изменение опасений людей произошло по поводу того, что в стране начнутся митинги и протесты. Раньше этот риск был практически незаметен. Экономист выразила предположение, что данный показатель в перспективе может усиливаться.

«В целом у людей очень пессимистические ожидания», — признала Катерина Борнукова. Согласно данным исследования, почти 49% респондентов заявили о снижении доходов.

Снижение зарплат в регионах

Экономист также обратила внимание, что согласно майскому опросу жители населенных пунктов с населением до 5 тысяч человек больше других опасаются снижения зарплат и роста безработицы. Собственно, это снижение зарплат в регионах уже происходит.

«Если в апреле мы говорили, что больше всего доходы снизились в Минске, то сегодня мы говорим, что доходы снизились у людей, которые живут в малых городах. Это очень тревожный звонок», — констатировала Катерина Борнукова. По ее словам, если, например, в Минске, доходы у людей больше и есть определенная подушка безопасности, то в малых городах зарплаты, как правило, меньше, а новую работу найти значительно труднее.

Денег на кризис нет

Опрос также показал, что у большинства белорусов нет сбережений, чтобы прожить больше месяца в случае потери работы.

При этом 23,4% опрошенных сказали, что их сбережений хватит на месяц, а 33,2% — что у них даже и на месяц денег не хватит. На полгода и дольше сбережений хватит лишь у 7,2% респондентов.

По словам Катерины Борнуковой, это значит, что люди не пересидят этот кризис из-за нехватки достаточного количества сбережений. «Поэтому социальную поддержку им надо оказать как можно быстрее», – высказала мнение эксперт.