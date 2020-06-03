Грамадства Фотофакт: снежный град в Долбизно (Каменецкий район) 03.06.2020 в 15:49 2 Сегодня град в агрогородке Долбизно застал местных жителей врасплох. И кто теперь скажет, что июнь не умеет удивить? АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА Коронавирус в Беларуси: заразилось — 45116, выздоровело — 20171, умерло — 248 Васіль Зуёнак: “Кавалёнак чытаў беларускія вершы проста ў космасе” Светлана Тихановская не может найти своего мужа ОГП требует от Центризбиркома отказать Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты Виктор Бабарико: «Экономика находится в предсмертном состоянии» «Веселые сердечки» откроются для детей, перенесших операции на сердце Газета «Народная Воля» і сайт www.nv-online.info – абсалютна розныя інфармацыйныя крыніцы 26.06.2018 в 16:50 Новае на сайце Фотофакт: снежный град в Долбизно (Каменецкий район) 03.06.2020 в 15:49 Украина возобновит авиасообщение с Беларусью с 16 июня 03.06.2020 в 15:36 Коронавирус в Беларуси: заразилось — 45116, выздоровело — 20171, умерло —... 03.06.2020 в 15:25 Васіль Зуёнак: “Кавалёнак чытаў беларускія вершы проста ў космасе” 03.06.2020 в 14:11 Главный эпидемиолог Швеции признал ошибочность своей стратегии борьбы с COVID-19 03.06.2020 в 14:05