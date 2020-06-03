Сегодня град в агрогородке Долбизно застал местных жителей врасплох.
И кто теперь скажет, что июнь не умеет удивить?

Фотофакт: снежный град в Долбизно (Каменецкий район)Фотофакт: снежный град в Долбизно (Каменецкий район)Фотофакт: снежный град в Долбизно (Каменецкий район)Фотофакт: снежный град в Долбизно (Каменецкий район)Фотофакт: снежный град в Долбизно (Каменецкий район)

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