Граждане Беларуси смогут отдать свои голоса на участках для голосования в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Три избирательных участка для голосования на грядущих выборах президента Республики Беларусь будут работать в России, об этом рассказали в пресс-службе белорусского посольства в РФ, сообщает Sputnik.

«В соответствии с Избирательным кодексом Беларуси для проведения голосования по выборам Президента Республики Беларусь в 2020 году на территории Российской Федерации образованы три избирательных участка», — сообщили в диппредставительстве.

Граждане республики, находящиеся на территории консульского округа посольства Беларуси в России, с границами — территория Российской Федерации, смогут сделать свой выбор на участках в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Белорусов будут ждать по адресам:

101990, г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, строение 3, Посольство Республики Беларусь в Российской Федерации,

191124, г. Санкт-Петербург, ул. Бонч-Бруевича, д. 3, Отделение посольства в Санкт-Петербурге,

236010, г. Калининград, ул. Дмитрия Донского, д. 35а, отделение посольства в Калининграде.