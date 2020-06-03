Учащиеся и педагоги Оршанской детской школы искусств №2 поучаствовали в установлении мирового рекорда онлайн.

В честь 317-летия Санкт-Петербурга новый рекорд — самая массовая одновременная игра на ударных инструментах онлайн — установили 317 барабанщиков. Среди них — учащиеся и учителя ДШИ №2, ансамбль барабанщиц под руководством Николая Железнякова: Владимир Савицкий, Дарья Лобацевич, Ксения Железнякова, Елизавета Жилинская, Елена Щербенок, Валерия Вильчик, Анастасия Бурвина, Сергей Прищеп, Кристина Андроненко, Дарья Фролова, Ксения Потапенко.

Телемост соединил разные города мира в Санкт-Петербурге. На сцене Петропавловской крепости барабанщики услышали всех участников барабанного флешмоба. Каждый из дома исполнил часть композиции с символичным названием «Вирус», написанной специально для этого события Павлом Степановым. Не все барабанщики могли одновременно поместиться на экране, но звук каждого барабана был слышен в онлайне.

В 2020 году барабанщики в третий раз сделали Петербург рекордным городом. Ранее они установили российский рекорд по самому массовому одновременному барабанному бою (2018 год) и мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса (2019 год).