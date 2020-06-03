"Ауди-40" в Шкловском районе. Фоторепортаж Reuters

33-летний сельчанин из Шкловского района Алексей Усиков из старой «Ауди-80» смастерил необычное транспортное средство. Правда, движется он только с помощью лошади. Поскольку Усиков использовал половину автомобиля, то свою машину назвал «Ауди-40». Ею он доволен, поскольку может ехать и по дороге, и по полю. И самое главное — автомобильное топливо не нужно. Достаточно просто покормить лошадь, передает Еврорадио.

Фоторепортаж о необычном транспортном средстве, созданном белорусом, 2 июня появился на Reuters. Снимки в конце мая сделал белорусский фотограф Василий Федосенко.