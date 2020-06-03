Соответствующий указ главы государства готовится к публикации.

3 июня 2020 года об этом сообщила пресс-служба президента.

Кто будет в новом составе Кабинета министров, пока не известно, но как сказал Лукашенко на совещании по этому поводу в тот же день, ожидать, что произойдет революция при его смене правительства, не следует.

«Выросло новое поколение руководителей, которые себя хорошо показали и работали неплохо в правительстве. Зачем их менять? Они могут работать», – отметил он.

Совещался он по этому вопросу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко, главой Администрации президента Игорем Сергеенко и государственным секретарем Совета безопасности Андреем Равковым.