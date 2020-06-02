В 14-й раз на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда» заработает специальная смена «Веселые сердечки».

Она организуется для детей, имеющих сложные заболевания сердца и сосудов. Реабилитационный курс разрабатывается Белорусским детским фондом, врачами-кардиологами и психологами. Главная ее цель – не медикаментозное лечение, а психологическое и общефизическое укрепление организма. Дети здесь будут находиться без родителей. Подбирает кандидатов специальная комиссия врачей.

Для каждого ребенка с учетом возраста и состояния здоровья составляется спортивная программа: пешие и велопрогулки, катание на водных велосипедах, занятия футболом, настольным теннисом, волейболом.

Участники смены – дети из разных регионов Беларуси – будут вместе отдыхать и набираться сил с 22 июля по 2 августа.

Проект осуществляет Белорусский детский фонд при финансовой поддержке унитарного предприятия «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия».