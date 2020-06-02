В рамках борьбы с пандемией с марта закрыты все КПП на «линии соприкосновения» на востоке Украины – полосе, которая разделяет подконтрольные и неподконтрольные правительству территории. Получить разрешение на пересечение этой линии довольно сложно, но некоторым это удается. Представитель ООН в Украине Оснат Лубрани призывает упорядочить этот процесс и сделать его более «предсказуемым».

Людям приходится пересекать линию по разным причинам: воссоединение с семьей, необходимость ухода за близкими, срочное лечение или смерть родственников. Часто им выдают такие разрешения, однако, по словам Лубрани, в каждом конкретном случае сложно предсказать, насколько благосклонно власти отнесутся к такой просьбе.

Оснат Лубрани призывает предусмотреть исключения для всех людей, которые оказались в чрезвычайных обстоятельствах. Она считает, что сегодня сотни людей не имеют возможности обратиться за помощью и получить ее на системной основе. По данным ООН, число граждан Украины, которым необходимо срочно пересечь «линию соприкосновения» ежедневно растет.

«Я обращаюсь ко всем заинтересованным сторонам с призывом ввести прозрачный и эффективный механизм рассмотрения таких случаев, а также прошу ускорить выдачу разрешений», – говорится в опубликованном заявлении Лубрани. По ее словам, необходимо ввести «понятные и четкие критерии», чтобы люди в случае чрезвычайных обстоятельств могли обратиться к властям и вовремя получить соответствующий документ.