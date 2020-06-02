При поддержке Благотворительного фонда Rietumu в издательстве Jumava вышла в свет книга – «Белорусские художники в Латвии. 1920-1990». Об этом говорится на сайте фонда.

Автор – Вячка (Вячеслав) Целеш – профессиональный художник, руководитель Белорусского общества художников Балтии. А сама книга стала итогом проведенного им многолетнего глубокого исследования белорусской культуры и искусства, их взаимодействия с культурой других стран и народов, сообщает Belmir.by.

Автор вспоминает о том, что белорусские корни имелись у таких знаменитых деятелей искусства как Наполеон Орда, Казимир Малевич, Марк Шагал, Леон Бакст.

Что касается Латвии, то здесь долгие годы жила и работала выдающая художница Александра Бельцова, рожденная в белорусском местечке Сураж. В Латвийской академии художеств получили профессиональное образование рожденный в Молодечно Д. Годыцкий-Цвирко и П. Миронович.

Как подчеркивает автор, белорусские и латвийские художники поддерживали тесные личные и творческие связи, и эта креативная синергия продолжается сегодня, рождая свежие идея и великолепные их воплощения.

Книга богато иллюстрирована и содержит солидный справочный материал.