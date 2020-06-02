Государственный концерн “Белнефтехим” ответил на петицию белорусов, которые требовали снизить цену на топливо в стране.

Более 4000 белорусов подписали обращение, в котором просили “обратить внимание на то, что при повышении цен на нефть стоимость топлива на внутреннем рынке планомерно «изменялась» в сторону удорожания”.

“В настоящий момент при резком падении цен на нефть, стоимость топлива почему-то не «изменилась». Поэтому просим «изменить» стоимость топлива для автовладельцев на внутреннем рынке в сторону снижения пропорционально снижению цен на нефть!”, — говорилось в петиции.

В “Белнефтехиме” рассказали, что уже снизили цены на топливо, причем сильнее, чем в соседних странах.

“С учетом нисходящего тренда мировых котировок на нефть в апреле 2020 г., снижения стоимости закупки нефти в соответствии с условиями контрактов, а также стабилизации ситуации на валютном рынке, в апреле — мае 2020 г. цены на моторное топливо снижены на 5 копеек. С начала 2020 г. в долларовом эквиваленте цены снижены на 13 процентов”, — говорится в ответе концерна.

“Аналогичная динамика наблюдается в сопредельных странах, в которых розничные цены на моторное топливо отреагировали более низкими темпами снижения по отношению к снижению мировых котировок нефти”, — считают в “Белнефтехиме”.

Полностью ответ концерна можно прочитать здесь.

А что там у соседей?

Например, в Польше стоимость бензина в долларах с февраля месяца в среднем упала на 19,33%. Было 1,19 доллара за литр, а стало 0,96 (здесь и далее данные globalpetrolprices.com).

В Украине бензин упал в цене примерно на 18%. В начале года литр бензина стоил 0,99 доллара, а стал 0,81.

В Литве бензин упал в цене почти на 21%. Если в начале года стоимость литра бензина в среднем составляла 1,3 доллара, то сейчас около $1,03.

В России бензин в цене практически не упал.