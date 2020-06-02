Ушел из жизни известный в прошлом белорусский футболист Геннадий Мардас, сообщили в пресс-службе борисовского БАТЭ, передает Sputnik.

«Ночью во вторник, 2 июня, не стало Геннадия Мардаса — известного в прошлом белорусского футболиста и тренера…» — сообщили в пресс-службе клуба.

Защитник за почти 20 лет профессиональной карьеры провел более 350 матчей в Высшей лиге, также успешно играл в Украинской премьер-лиге. Наиболее плодотворными для Мардаса были периоды в гродненском «Немане» и борисовском БАТЭ. В обеих командах он также выходил на поле с капитанской повязкой. Мардас был обладателем Кубка Беларуси 1992/93 и чемпионом страны в сезоне-2002.

Последние годы жизни спортсмен боролся с онкологическим заболеванием. У него был диагностирован рак кишечника. Всего через несколько дней Геннадию Мардасу исполнилось бы 50 лет.

Прощание со спортсменом состоится в среду, 3 июня, в Сморгони в ритуальном зале на улице Богушевича 74. Начало церемонии в 11:00.