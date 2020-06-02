Принятый сенаторами закон теперь отправится в Сейм, который абсолютным большинством сможет отклонить все предложенные Сенатом поправки.

Сенат Польши принял закон об организации президентских выборов в этом году, внеся в него 36 поправок. «За» проголосовали 94 сенатора, один проголосовал против, четверо – воздержались. Принятый закон предусматривает смешанное голосование – на участках или посредством почты.

Вице-спикер Сената от «Права и справедливости» Марек Пенк отметил, что если сегодня, 2 июня, Сейм одобрит принятый сенаторам закон, то президентские выборы в этом году пройдут в конституционные сроки.

«Это позволит, чтобы 7 августа в Президентском дворце функционировал новый, уже приведенный к присяге, глава польского государства. Это самое главное. Само собой, это Сейму решать, какие поправки принять, а какие отклонить. Мы в Сенате в ходе последних голосований старались показать, что для нас было важно подкорректировать закон, прислушиваясь к сенатскому большинству», — отметил Марек Пенк.

Одна из поправок, принятых Сенатом, наделяет Государственную избирательную комиссию полномочиями распоряжаться проводить выборы исключительно заочно в регионах, где будет наблюдаться ухудшение эпидемиологической ситуации.