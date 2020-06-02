К такому выводу пришли в Комитете госконтроля по Брестской области после проведения контрольных мероприятий в Кобринском районе.

Проектом по расчистке русла реки на участке Днепровско-Бугский канал – Королевский канал было предусмотрено направить на эти цели около 850 тыс. рублей.

Сотрудники Брестского государственного технического университета просчитали, что углубление реки не снизит вероятности подтопления прилегающей территории.

Кроме того, проектом не учтены рекомендации Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси по охране отдельных видов животных и растений, включенных в Красную книгу.

Как сообщает пресс-служба КГК, контролерами предложено исключить из проектной документации сплошное углубление русла реки, ограничившись лишь расчисткой захламленных участков, ликвидацией заторов.