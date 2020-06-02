Россия может применить ядерное сдерживание в случае угрозы агрессии против РФ при осуществлении потенциальным противником ряда действий.

Перечень основных опасностей, которые в зависимости от изменения военно-политической и стратегической обстановки могут перерасти в военные угрозы (угрозы агрессии) РФ и для нейтрализации которых осуществляется ядерное сдерживание, приведён в указе президента РФ Владимира Путина об основах госполитики в области ядерного сдерживания.

Так, одной из таких опасностей является «наращивание потенциальным противником на сопредельных с РФ и ее союзниками территориях и в прилегающих морских акваториях группировок сил общего назначения, в составе которых находятся средства доставки ядерного оружия».

Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает «Интерфакс».

«Развертывание государствами, которые рассматривают РФ в качестве потенциального противника, систем и средств противоракетной обороны, крылатых и баллистических ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного и гиперзвукового оружия, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия направленной энергии» является ещё одним таким условиям.

Кроме того, среди опасностей перечислены «создание и размещение в космосе средств противоракетной обороны и ударных систем», «наличие у государств ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть применены против РФ и (или) ее союзников, а также средств доставки этих видов оружия», неконтролируемое распространение ядерного оружия, средств его доставки, технологий и оборудования для их изготовления, а также «размещение на территориях неядерных государств ядерного оружия и средств его доставки».

В документе отмечается, что РФ осуществляет ядерное сдерживание в отношении отдельных государств и военных коалиций (блоков, союзов), которые рассматривают Россию в качестве потенциального противника и обладают ядерным оружием и (или) другими видами ОМУ либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения.

«При осуществлении ядерного сдерживания РФ принимает во внимание размещение потенциальным противником на территориях других государств наступательных средств (крылатых и баллистических ракет, гиперзвуковых летательных аппаратов, ударных беспилотных летательных аппаратов), оружия направленной энергии, средств противоракетной обороны, предупреждения о ракетно-ядерном ударе, ядерного оружия и (или) других видов оружия массового поражения, которые могут быть использованы против РФ и (или) ее союзников», — говорится в документе.