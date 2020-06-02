В Солигорске пикет по сбору подписей за выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико расположился под навесом летней террасы магазина «Коктейль» по улице Строителей». В минувшее воскресенье, когда я его посетила, люди подходили активно. Самого разного возраста.

У троих из них после того, как они расписались в подписном листе, я поинтересовалась, что побудило их к этому.

Худощавый мужчина на вид лет 40-45 сказал мне, что наша страна отстает от других по уровню жизни, экономика загибается, обычным гражданам приходится трудно, до чиновников в решении проблем не достучаться – идут отписки.

— Я несколько раз в европейских странах бывал. Знаете, что мне в глаза бросилось : там пожилые люди, в отличие от наших, такие жизнерадостные, с блеском в глазах, раскованные. В кафешках время проводят, путешествуют, одеты современно – у них развлечения, активный отдых, полноценная жизнь, пенсии приличные, которые им позволяют чувствовать себя уверенно. Вспомнил наших стариков – вздохнул. В отличие от нашей, там экономика намного эффективнее, да и вообще отношение к человеку, его потребностям другое у государства, уважения к людям больше.

Добавил, что подписался и за Тихановскую, и подпишется за других альтернативных кандидатов.

Еще один мужчина сказал, что стране необходимо развитие во всех сферах, раскрепощение инициативы. Прогрессивные преобразования он связывает только с новым лицом на посту президента. Виктор Бабарико, на его взгляд, достойная в этом плане замена.

Женщина лет 35:

— Хочется свежего ветра. Душно. Отношение к людям, как к винтикам. Делай и говори только то, что хочет вертикаль, свобода слова задавлена. И что в результате? Помогло нам это в экономике? Да что вам говорить, не знаете, как мы живем? За всех альтернативных кандидатов подписаться готова. А выбор, за кого проголосовать из них, потом сделаю.

Члены инициативной группы Виктора Бабарико сообщили, что каждый день на пикете собирают по сотне с лишним подписей. Планируется организация в городе еще одного пикета в поддержку этого претендента.

Кроме пикетов за Светлану Тихановскую и Виктора Бабарико, о пикетах за иных альтернативных кандидатов в городе пока не было слышно.