Российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщает 2 июня, что за последние сутки в РФ выявлены 8863 человек с подтвержденным COVID-19, 2286 из них – в Москве. В течение последнего дня умерли 182 пациента с этим диагнозом.

Общее число зарегистрированных за весь период больных COVID-19 в России достигло 423741, около 187 тысяч заразившихся выздоровели, не менее 5037 скончались.

По числу выявленных больных COVID-19 Россия на третьем месте в мире. Больше только в США и Бразилии.

Многие зарубежные специалисты высказывают сомнения по поводу достоверности официальных данных о смертности в РФ от этого заболевания.