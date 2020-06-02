Наталья Подольская: «Я каждый день одеваюсь, как на свидание!»

Из всех рыжеволосых певиц сцены она, пожалуй, одна из самых ярких.

Она упорно шла к цели и преуспела не только в творчестве, но и в любви. Семейная пара Натальи Подольской и Владимира Преснякова является одной из крепких в российском шоу-бизнесе – они вместе поют и даже одеваются в едином стиле, чтобы гармонично выглядеть на публике.

Наталья родилась в белорусском Могилеве 20 мая 1982 года. Исполнять песни девочка начала раньше, чем научилась говорить. В шесть лет она начала надевать мамины вечерние платья и туфли на каблуках, и петь. Микрофоном служили лаки для волос. Насмотревшись на «кривляния» дочери, мама отвела звезду в театр-студию «Радуга».

Впервые на сцене Подольская выступила в составе коллектива «Студия – W». С этой группой она гастролировала по странам Европы.

Победы и поражения

Ее первой настоящей победой стал Гран-При на конкурсе-фестивале «Золотой Шлягер – Могилев`99». В этом же году Наталья поступила на юрфак Белорусского Института Правоведения. Но потом она решила связать свою жизнь с музыкой, ведь на сцене она себя чувствовала как рыба в воде.

На одном из конкурсов юная певица познакомилась с народной артисткой России Тамарой Миансаровой, которая согласилась преподать Подольской уроки вокала.

Чуть позже у Тамары Григорьевны состоялся сольный концерт в ГЦКЗ «Россия», в котором участвовала и Подольская. После этого демо-диск Подольской попал к Виктору Дробышу.

Вскоре Наталья переехала в Россию и стала записывать песни, одна из них – «День и Ночь» – вошла в сборник «Выпускник 2002». Композиция оказалась среди песен таких исполнителей, как Киркоров и Газманов.

В 2004-м году Подольская попала на «Фабрику звезд – 5», продюсером которой была сама Алла Борисовна. Наталья вышла из стен звездного дома одной из победительниц и в рамках проекта выпустила сольный альбом «Поздно». А уже в 2005 году Подольская прошла отборочный тур конкурса «Евровидение», при этом она умудрилась обойти таких монстров сегодняшней поп-музыки, как Анастасия Стоцкая и Дима Билан. Однако в итоге Наталья заняла на конкурсе лишь пятнадцатое место – это было полное фиаско.

Сегодня Подольская – самостоятельная творческая единица, которая не зависит от продюсеров и сама решает, чем ей интересней заниматься. Она приняла участие в многочисленных проектах первого канала: «Цирк со звездами – 2», «Две звезды – 3», «Лед и Пламень». Также она снимает клипы, гастролирует и снимается для глянцевых журналов.

Любовь с первого взгляда

В 2005 году Наталья познакомилась с певцом Владимиром Пресняковым младшим. Певица тогда была вовсе не настроена на любовную волну, поскольку только что пережила болезненное расставание со своей первой любовью.

«Я дала себе зарок – никаких отношений в течение двух лет, – вспоминает звезда. – Только работа. И тут на съемках «Больших гонок» я встречаю Володю Преснякова. Это была любовь с первого взгляда. Внутренний голос сказал мне: «Это твой будущий муж».

Сразу после знакомства влюбленные стали жить вместе. А летом 2010 года пара наконец узаконила отношения. Молодожены расписались в Грибоедовском ЗАГСе Москвы и обвенчались в храме Святых бессребреников Косьмы и Дамиана. Гостей пригласили в плавучий ресторан, где все пели и плясали до утра. Это была музыкальная и неформальная свадьба.

Связать жизнь с давно состоявшимся певцом для юной Натальи было непросто. «Я столкнулась с такой проблемой, – вспоминает Подольская. – Он старше, он известный артист, не одно поколение выросло на его хитах, и мне очень сложно быть певицей рядом с ним. Развиваться, добиваться эфиров. Меня радиостанции все, программные директора категорически записали в жены Владимира Преснякова и решили, что все у меня прекрасно, и я ничего не хочу. А это не так. Я бесконечно ищу песни, я их записываю, активно занимаюсь именно своим творчеством».

Сегодня супруги практически неразлучны. Им нравится быть вместе, а разлука причиняет лишь страдания. Наташа поделилась секретом своего брака: «Нужно раз и навсегда запомнить, что нельзя переходить через грани дозволенного – нельзя позволять себе раздражительный тон, пренебрегать уважением к другому человеку и, уж конечно, не кричать и не повышать голос. А еще очень важно терпение. Но в целом, я считаю, что без любви ничего не получится».

Главное – угодить мужу

Что касается стиля одежды, то певица довольно долго собирается на вечеринки, придирчиво подбирает наряды и старается понравиться в получившемся образе супругу.

Наталья уверяет, что Владимир предпочитает одеваться на светские события так, чтобы они оба были в едином стиле и хорошо смотрелись вместе. А она хочет соответствовать его ожиданиям.

«Я каждый день одеваюсь, как на свидание, особенно если мы встречаемся после съемок или концертов, – рассказала звезда. – Владимир обычно проверяет, как мы смотримся вместе, и расстраивается, если вдруг одеты в разном стиле. Мне хочется выглядеть хорошо – я для мужа стараюсь».

Порой ее наряды подвергаются критике. Так, историк моды Александр Васильев считает, что она пока не нашла свой стиль. «Не могу назвать ее вульгарной или безвкусной, – заявил эксперт. – Но она неправильно подбирает цвета нарядов к своим волосам. Ей, например, не стоит носить красный. Черный ее вообще убивает».

Тем не менее, звезда продолжает экспериментировать и носить роскошные вечерние платья – положение обязывает. Ее рыжие волосы доминанта образа, а вот одежда порой с этим спорит. Но что поделать – Наталья любит яркие оттенки.

По мнению стилистов, Подольской больше к лицу женственные, мягкие и романтичные образы: завитые локоны и платья с кружевными вставками. Но звезда не особенно прислушивается к мнению критиков и активно ищет себя в разных направлениях – экспериментирует с прической и нарядами, примеряя на себя порой милые, а порой и экстравагантные образы.

«Морщинки красят человека!»

Ради идеальной фигуры Наталье никогда не приходилось прибегать к радикальным мерам – она не соблюдает строгих диет, от которых валишься с ног от голода. Подольская не относит себя к фанатам спорта, не любит заниматься в спортзалах и относится негативно даже к утренней гимнастике.

Однако после того как певица приняла участие в одном телепроекте, она заметила, что ее мышечный тонус стал намного лучше. Подольской пришлось признать, что спорт всё-таки оказывает положительное воздействие на состояние ее фигуры, которая стала более подтянутой.

Несмотря на нелюбовь к диетам, у Натальи все же существует особая система питания, но певица разработала ее не столько для себя, сколько для мужа, который однажды начал сильно набирать вес. Поэтому семейная пара начала придерживаться определенных принципов питания, при этом они смогли значительно сбросить в весе.

Наталья полностью исключила консервы, майонез, жирные продукты и кетчуп. Рацион Подольской и Преснякова состоит из продуктов растительного происхождения, также на столе должны присутствовать сыры и яйца.

На завтрак певица предпочитает готовить гречневую кашу, так как она является ее любимой. Сегодня в магазинах большой выбор мясных продуктов, среди которых Наталья выбирает курицу, которую можно приготовить в духовке или нафаршировать черносливом. Вместо гарнира можно использовать отварную капусту. Певица активно включает в меню морепродукты, ведь блюда средиземноморской кухни невероятно вкусные.

Что касается ухода за лицом, то Подольская так хорошо выглядит, что не боится показаться на публике без грима. Она прекрасна и свежа даже без косметики – у певицы ровный тон кожи, ухоженные брови и полное отсутствие морщин. В последнее время звезда даже на красных дорожках появляется с минимальным количеством макияжа. Ну и поскольку Наталья — обладательница рыжих волос и светлой кожи, она всегда пользуется средствами с защитой SPF. Плюс, особое место в ее бьюти-программе отведено процессу очищения кожи.

Вообще, один из главных рецептов ее красоты – простое семейное счастье. «А еще я очень много в жизни смеюсь. И совсем не прочь лет через 10 заполучить мимические морщинки вокруг глаз, – шутит Подольская. – Я считаю, они красят человека, потому что понятно, откуда они взялись».