Гомельчанка ударила таксиста молотком по голове, чтобы украсть выручку

В минувшую субботу 54-летняя женщина села в такси, чтобы доехать из города в одну из деревень Гомельского района. Подъезжая к указанному адресу, гомельчанка внезапно ударила водителя молотком по голове.

Как сообщили в УВД, мужчине повезло — он отделался ушибом, быстро сориентировался, отобрал «оружие» и вызвал милицию, пишет издание Сильные Новости.

Выяснилось, что за плечами у женщины богатый криминальный опыт, она не раз была судима за имущественные преступления. Это нападение она спланировала заранее, прихватив с собой в поездку молоток. По словам гомельчанки, ей нужны были деньги.

Возбуждено уголовное дело за разбой.