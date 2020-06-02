Форвард менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам, сын чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Лилиана Тюрама, посвятил один из своих забитых мячей в матче 29-го тура бундеслиги с командой «Унион Берлин» инциденту, приведшему к гибели чернокожего американца Джорджа Флойда.

Как сообщает РИА Новости, на 41-й минуте встречи, закончившейся победой «Боруссии» со счетом 4:1, 22-летний французский нападающий поразил ворота соперника, после чего сел на одно колено, пробыв в таком положении 5 секунд.

Подобным образом в 2016-2017 годах американские спортсмены протестовали против отношения властей США к расовым меньшинствам.

Напомним, что Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в ходе задержания его полицией, и его смерть повлекла массовые беспорядки не только в городах Миннесоты, но и в других штатах страны.

В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.