Проект по решению индивидуальных и групповых школьных конфликтов успешно реализуется около 5 лет.

В Беларуси расширили сеть школьных служб медиации. В частности, их начали организовывать в некоторых школах и гимназиях Гомельской и Витебской областей. По информации специалистов Белорусского республиканского союза юристов, в школах областных центров и районов используется та методология, которая была отработана центром «Медиация и право» в пилотном проекте в Минске.

– Центр «Медиация и право» уже 5 лет реализует проект школьной медиации и имеет уникальный опыт по оказанию медиативной помощи при индивидуальных и групповых школьных конфликтах, в том числе с участием детей, находящихся в конфликте с законом, – рассказали в Республиканском союзе юристов.

По словам специалистов, востребованность этой формы работы подтвердила впервые проведенная в стране масштабная социальная акция «Медиация в помощь людям». Больше всего запросов поступило от учреждений образования и родителей школьников. Проведено около 100 индивидуальных консультаций для представителей администраций школ, педагогов, родителей.

Во время акции проводились различные мероприятия, направленные на популяризацию медиации в обществе, учитывая конкретные запросы государственных органов и организаций, а также индивидуальные потребности граждан: консультации, процедуры медиации, лекции, тренинги, деловые встречи, семинары, заседания клуба медиаторов. Акцию организовал центр «Медиация и право», учрежденный десять лет назад Белорусским республиканским союзом юристов. Кроме областных школ, практику медиации внедрили еще и в 17 школ столицы.