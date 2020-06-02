Потенциально опасный для человечества астероид 163348 (2002 NN4) размером с футбольное поле приблизится к Земле. Об этом сообщает Space Reference.

Небесное тело было открыто в 2002 году. Предполагается, что 6 июня в 6.20 по московскому времени оно пройдет на минимальном расстоянии от планеты. Дистанция между астероидом и планетой составит 5,93 миллиона километров. Минимальное расстояние, на которое космическое тело приблизится к Земле, будет в 13 раз больше дистанции от орбиты до Луны.

Траектория астероида пересекает орбиту Земли, поэтому его считают потенциально опасным. Хотя астероид считается маленьким в «абсолютном выражении» (от 250 до 570 метров), он больше, чем 90 процентов других потенциально опасных тел.