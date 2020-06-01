Новую периодическую таблицу элементов, где за основу приняты протоны в ядре, создали учёные из Киотского университета.

Отмечается, что в отличие от знаменитой таблицы Менделеева она основана не на схожести химических свойств элементов, определяемых количеством электронов на орбите ядра атома, а на поведении протонов в ядре.

Отправной точкой для учёных стал список ядер с полностью заполненными протонными оболочками. Это гелий, кислород, кальций, никель, олово, свинец и элемент флеровий, сообщает Regnum со ссылкой на журнал Foundations of Chemistry.

Эти элементы вступают в реакцию с другими только в особых случаях, их протоны, которые имеют свои «магические числа» — 2, 8, 20, 28 и далее.

«Наша ядерная периодическая таблица также показывает, что ядра, как правило, имеют сферическую форму вблизи магических чисел, но деформируются при удалении от них», — говорит один из авторов таблицы Коуити Хагино.

По мнению ученых, альтернативная периодическая таблица элементов позволяет по-новому взглянуть на некоторые элементы и совершить новые открытия.