Минск и Всемирный банк подписали в режиме онлайн в понедельник соглашение о займе в размере 90 млн евро для укрепления системы здравоохранения Беларуси на фоне пандемии COVID-19, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Подпись под документами поставили министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник и глава представительства Всемирного банка в Беларуси Александр Кремер.

«По сути, проект состоит из трех компонентов. Первая часть — это частичная компенсация тех расходов, которые были потрачены на средства индивидуальной защиты и тест-системы. Вторая — модернизация операционно-реанимационных блоков. Третий компонент — это создание межрайонных центров (так называемых опорных клиник)», — говорится в сообщении Минздрава.

В частности, в рамках второго компонента проекта появится возможность практически одномоментно по всей стране осуществить замену оборудования в операционно-реанимационных блоках больниц на «самое современное».

«Речь идет о дооснащении операционно-реанимационных блоков диагностическим оборудованием — компьютерная томография, ультразвуковая диагностика, наркозно-дыхательное оборудование, мониторная система, дефибрилляторы, инфузоматы. Речь идет о полном оснащении реанимационных блоков — «под ключ», — приводятся в сообщении слова Караника.

«Такое оборудование будет поставлено в течение ближайшего времени во все районные, областные и городские больницы, которые подавали заявки на модернизацию», — уточнил он.

Третий компонент проекта предполагает создание 16-18 высокотехнологичных межрайонных центров, «в которых специалисты имеют возможности выполнения коронарографии и оказания экстренной помощи при остром коронарном синдроме». В Минздраве уточнили, что на сегодня 10 таких «опорных клиник» уже работают, все они располагаются за пределами Минска и областных городов.

«Любая опорная клиника, по своему табелю оснащения и квалификации специалистов, должна соответствовать городской или областной больнице. Это нужно для того, чтобы каждый житель нашей страны, вне зависимости от места проживания, находился на расстоянии часа от любых современных диагностических и лечебных учреждений», — пояснил министр.

В Минздраве ожидают, что часть платежей «пойдет в ближайшие дни недели, часть чуть позже».

22 мая Всемирный банк сообщил о том, что им утверждено выделение для Беларуси пакета финпомощи на 90 млн евро для укрепления национальной системы здравоохранения на фоне пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что в начале апреля Беларусь также обратилась в МВФ с просьбой о предоставлении $900 млн в рамках инструмента быстрого финансирования на борьбу с последствиями распространения коронавируса. Пока положительного решения МВФ не принял.