Фото ЮНИСЕФ в Беларуси

Огромные смайлы смогли увидеть минчане утром 1 июня у центральных входов в столичные парки.

Так необычно белорусские художники Филипп Басалыга, Светлана Петушкова, Каролина Кулеш, Светлана Кмит и Валерия Зезюлько решили привлечь внимание к информационной кампании «Просто дети». Она реализуется ЮНИСЕФ в Беларуси, Министерством здравоохранения страны. Волонтеры ЮНИСЕФ нарисовали смайлы во дворах домов и других местах города. Такой способ отметить этот день поддержали Белорусский союз художников, Музей истории города Минска.

Организаторы акции призывают всех неравнодушных присоединиться к ней, нарисовав смайл мелом и хештег #простодети. Фото рисунков можно размещать в социальных сетях, отмечая ЮНИСЕФ в Беларуси.

Информационная кампания «Просто дети» стартовала 3 декабря 2019 года и проводится в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика инвалидности и социальная интеграция детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития в Республике Беларусь».

В День защиты детей художники нарисовали улыбки

В День защиты детей художники нарисовали улыбкиВ День защиты детей художники нарисовали улыбкиВ День защиты детей художники нарисовали улыбкиВ День защиты детей художники нарисовали улыбкиВ День защиты детей художники нарисовали улыбкиВ День защиты детей художники нарисовали улыбки

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