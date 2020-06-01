В День защиты детей художники нарисовали улыбки

Огромные смайлы смогли увидеть минчане утром 1 июня у центральных входов в столичные парки.

Так необычно белорусские художники Филипп Басалыга, Светлана Петушкова, Каролина Кулеш, Светлана Кмит и Валерия Зезюлько решили привлечь внимание к информационной кампании «Просто дети». Она реализуется ЮНИСЕФ в Беларуси, Министерством здравоохранения страны. Волонтеры ЮНИСЕФ нарисовали смайлы во дворах домов и других местах города. Такой способ отметить этот день поддержали Белорусский союз художников, Музей истории города Минска.

Организаторы акции призывают всех неравнодушных присоединиться к ней, нарисовав смайл мелом и хештег #простодети. Фото рисунков можно размещать в социальных сетях, отмечая ЮНИСЕФ в Беларуси.

Информационная кампания «Просто дети» стартовала 3 декабря 2019 года и проводится в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика инвалидности и социальная интеграция детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития в Республике Беларусь».