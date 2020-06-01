Следователи в Барановичах устанавливают обстоятельства смерти мужчины при падении с высоты, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Несчастный случай произошел днем 30 мая. На земле вблизи многоэтажного дома прохожие обнаружили лежащего мужчину с телесными повреждениями. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Еще находясь в сознании, он пояснил медикам, что упал с высоты самостоятельно.

Личность мужчины установлена — это 30-летний житель Ивацевичского района. Предположительно он выпал с балкона на шестом этаже. При осмотре места происшествия признаков совершения противоправных действий в отношении мужчины не установлено. Барановичский УСК проводит по факту проверку.