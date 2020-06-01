Оригинальный подарок подготовило Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

На сайте МЧС состоялась премьера клипа группы «Fire KIDS». Участники ее – дети. Смысл песни, музыку к которой написал солист ансамбля «Верасы» Никита Костюкевич, а слова – начальник отдела Республиканского центра пропаганды ведомства Сергей Калинка, заключается в том, что нет цели главнее, чем счастье детей, а спасатели готовы это счастье от бед оградить.

Сотрудники МЧС очень плодотворно работают с детской аудиторией. Они регулярно проводят занятия с дошколятами и школьниками, организуют различные акции, игры, конкурсы, квесты, съемки видеофильмов, роликов, мультфильмов. Как отмечают в ведомстве, цель этой работы – воспитать культуру безопасности у подрастающего поколения.