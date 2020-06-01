Президент РФ Владимир Путин в ближайшие два дня объявит дату голосования по поправкам в Конституцию, это может быть 1 или 8 июля, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к администрации президента и мэрии Москвы источники. Досрочное голосование при этом может начаться с 25 июня, на следующий день после парада Победы.

По словам одного из собеседников газеты, в Кремле рассчитывают на «мобилизационный эффект» от парада, «воодушевление и позитив». Предположительно Путин может объявить дату голосования уже сегодня. К 1 июня он поручал правительству представить общенациональный план выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

О том, что голосование по поправкам в Конституцию, главная из которых обнуляет президентский срок Путина, не за горами, говорит и тот факт, что 30 мая впервые после длительного времени возобновила работу группа по подготовке поправок. Сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева уточняла, что на заседании планируется обсудить работу по популяризации поправок и повышению осведомленности населения о них. В разговоре с РИА «Новости» она отметила, что не считает необходимым затягивать процесс определения дня голосования.