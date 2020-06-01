31 мая в эфире телеканала ОНТ постоянный представитель Беларуси при ЕС и НАТО Александр Михневич рассказал о возможных сроках и условиях открытия границ для белорусов.

Как рассказал Михневич, возможность выехать в ЕС в отношении белорусских граждан будет зависеть от эпидемической обстановки в стране. Он надеется, что обстановка в Беларуси нормализуется в течение июня.

«Что касается въезда граждан, которые едут сюда с туристическими целями, то ряд стран обусловил открытие границ уровнем заболеваемости в Беларуси. Мы рассчитываем, что к этому времени уровень достигнет тех показателей, которые являются барьерными для этих стран», — добавил представитель при ЕС.