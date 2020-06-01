31 мая белорусские правозащитные организации признали блогера Сергея Тихановского политзаключенным и выступили с требованием освободить его и прекратить уголовное преследование.

Представители организаций проанализировали видеозаписи и свидетельства очевидцев и пришли к выводу, что пикет в Гродно проходил без нарушений законодательства, произошла провокация, сотрудники милиции вмешались незаконно, а поводов для задержания блогера не было.

Кроме того, как отметили правозащитники, это уже не первый случай преследования Тихановского за мирную реализацию им свободы собраний.

«Все перечисленные факты позволяют сделать выводы о наличии политического мотива со стороны властей в преследовании Тихановского, направленных на недобровольное прекращение или изменение его публичной деятельности», — отмечается в заявлении, под которым подписались не зарегистрированный в Беларуси Правозащитный центр «Весна», Правовая инициатива, Белорусский Хельсинкский Комитет и Офис по правам людей с инвалидностью.