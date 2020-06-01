Эксперты отметили, что в мае произошло изменение динамики потери работы и доходов, которые переместились из столицы в малые города.

Как показал опрос, проведенный в мае экспертами BEROC и SATIO, самый большой страх у белорусов все еще связан с коронавирусом, с увеличивающимся числом зараженных в стране.

«Страхи, связанные с экономикой, вроде опасения роста безработицы и снижения зарплат, также остаются в топе», – рассказала академический директор BEROC Катерина Борнукова, презентуя результаты исследования на онлайн-встрече Открытого диалога по социальным последствиям пандемии.

Эксперт отметила, что наибольшие изменения произошли с опасением того, что начнутся митинги и протесты. Если в апреле данный страх практически незаметен у респондентов, то в мае почти 12% населения отметили, что они ожидают протестов.

«И мы все понимаем, с чем это связано – с компанией по сбору подписей», – добавила экономист.

Респондентам также задавали вопрос на предмет того, как они видят развитие экономики и что они думают о ситуацию с эпидемией.

Как показали большинство измерений, у белорусов пессимистичные настроения. Люди считают, что ситуация ухудшится, в том числе, и с эпидемией. Они уверены, что им придется экономить, что они столкнутся с безработицей. Также распространены страхи по поводу курса рубля.

Кто столкнулся со снижением дохода?

По данным исследования, почти 49% населения заявили о снижении доходов.

Произошел рост падения доходов у людей, работающих в транспортной отрасли и промышленности.

В свою очередь, если апрельский опрос показал, что больше всего падали доходы в Минске, то в мае доходы стали падать у людей, которые живут в малых городах (с населением до пяти тысяч).

Эксперт пояснила, что в столице у людей изначально доходы были выше и подушка безопасности больше. То, что доходы стали падать у тех, кто живет в малых городах, Борнукова считает уже гораздо большей проблемой, потому что там изначально у людей низкие доходы, им тяжелее найти подработку и т.д.

Причины снижения доходов

Из результатов опроса выяснилось, что стало больше тех людей, кто сталкивается либо с сокращением рабочих дней, либо с тем, что их отправляют в отпуск за свой счет.

«С сокращением рабочих дней сталкиваются квалифицированные рабочие и те, кто работает в промышленности. С отпуском за свой счет – в промышленности, на госпредприятиях, и те, кто живет в небольших городах», – рассказала Катерина Брнукова.

По словам экономиста, падение доходов сильно связано с тем, что происходит на рынке труда. Сильно изменился профиль тех, кто столкнулся с потерей работы. Если в апреле это был в первую очередь Минск, то сейчас это те, кто живет в малых городах. Раньше – это были неквалифицированные рабочие, а сейчас квалифицированные рабочие с профессионально-техническим образованием.

На сколько хватит сбережений?

Респондентам также задавался вопрос: «Если они потеряют все источники дохода, то на какой период времени им хватит собственных сбережений?»

По результатам опроса, 33% заявило, что денег хватит меньше, чем на месяц, то есть сбережений у этих людей нет. 23% респондентов ответило, что хватит всего на один месяц. Те, у кого сбережений хватит на полгода и больше, их всего 7%.

«Что это значит? Люди не пересидят этот кризис, потому что у них нет достаточного количества сбережений. Поэтому социальную поддержку им надо оказать как можно быстрее», – отметила она.

Экономист обратила внимание, что больше всего сбережений у тех, у кого уровень доходов достаточно высокий. Соответственно, у кого ниже доход, у того и меньше сбережений.

Что предпринять

Комментируя результаты исследования, глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер заметил, что в системе социальной защиты можно многое сделать и без больших расходов.

По его словам, Всемирный банк рекомендовал белорусскому правительству пересмотреть параметры адресной социальной помощи, расширить ее на большее количество секторов.

«Мы рекомендовали внедрить более существенные меры помощи безработным, поддержать тех, кто временно оказался без работы», – отметил он.

Алекс Кремер также считает, что не стоит забывать о структурных реформах в экономике. Ведь если бы они начались раньше, несколько лет назад, то Беларусь сейчас, во время кризиса, была бы в более выгодной позиции с экономической и бюджетной точки зрения.