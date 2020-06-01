Найденные останки принадлежат женщине, сообщили следователи, давность захоронения составляет несколько лет.

Пакет со скелетированными останками человека обнаружен в Бобруйске, сообщили в понедельник в Следственном комитете Беларуси, передает Sputnik.

По информации ведомства, тело нашел местный житель во дворе своего дома, когда проводил земляные работы. Для проведения неотложных следственных действий на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.

«По предварительным данным, найденные останки принадлежат женщине, давность захоронения составляет несколько лет», — уточнил СК в своем Telegram-канале.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство). Сейчас следователи устанавливают личности людей, которые проживали в доме и владели этим земельным участком.

«Следователи назначили комплекс исследований с целью установления принадлежности обнаруженных костных останков, их давности и иных обстоятельств смерти», – добавили в комитете.