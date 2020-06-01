С 1 июня в Беларуси изменяются тарифы на горячее водоснабжение и электроэнергию, а в Минске начинают борьбу с неправомерными парковками грузовиков и легковушек. Какие еще новшества ожидают белорусов – в материале «Минск-Новости».

Стали дороже горячая вода и отопление

С 1 июня в Беларуси повышены субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды. Они увеличатся с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал. Июньское подорожание услуг теплоснабжения является плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов США.

Изменились некоторые тарифы на электричество

С 1 июня планово увеличены некоторые тарифы на электроэнергию, в частности, для тех, кто обогревает жилье электричеством, — как частные дома, так и многоквартирные.

Граждане, которые хотят использовать электричество для обогрева жилья, могут выбрать один из предложенных тарифов.

Первый — одноставочный тариф, который действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. При этом не нужно устанавливать специальный отдельный счетчик отопления. С 1 января этот тариф повысили до 0,0809 рубля за 1 кВт∙час, а с 1 июня поднимут до 0,0834 рубля за 1 кВт∙час (он будет действовать до конца этого года). К примеру, если расходовать 350 кВт∙час в месяц, то до подорожания к оплате была сумма 28,32 рубля, а после — 29,19 рубля.

Второй тариф — дифференцированный тариф по двум временным периодам. Как и одноставочный, он действует как на обогрев, так и на все остальные нужды. При этом не нужно устанавливать специальный отдельный счетчик отопления. В период минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00) тариф с 1 июня будет составлять 0,0584 рубля за 1 кВт·ч, а в остальное время суток — 0,1084 рубля (сейчас — 0,0566 рубля и 0,1052 рубля за 1 кВт∙ч соответственно). Если расходовать 350 кВт∙час в месяц (с 23:00 до 6:00), то до подорожания к оплате была сумма 19,81 рубля, а после — 20,44 рубля.

Третий тариф предполагает установку дополнительного специального счетчика, который считает потраченную электроэнергию на отопление по специальному тарифу. С 1 июня он вырастет до 0,0374 рубля за 1 кВт·ч (до 1 июня — 0,0335 рубля за 1 кВт·ч). Остальная потребленная электроэнергия, в том числе на приготовление еды, стирку, освещение дома, считалась по второму основному счетчику и оплачивалась по одному из существующих тарифов — по объему или времени потребления.

В Минске усиливают борьбу с неправомерной парковкой грузовиков

В Минске с 1 июня усиливают работу по пресечению парковки большегрузного транспорта в местах, не предназначенных для этих целей. Речь идет об отдельных предпринимателях и предприятиях, грузовой транспорт которых стал заезжать в места, не предназначенные для такого транспорта. Об этом во время заседания рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий 29 мая заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович. Он также отметил, что в работе с большегрузами-нарушителями будут применять блокираторы.

Ущерб за испорченные газоны начинают взыскивать с владельцев паркующихся там автомобилей

С 1 июня в столице начинают активно взыскивать ущерб за испорченные газоны с автомобилистов, которые паркуют там свои машины. По словам А. Дороховича, данная инициатива уже получила положительную оценку горожан. Руководству «Минскзеленстроя» предложено для более эффективного отслеживания нарушителей использовать видеонаблюдение в тех местах, где проблема парковки на газонах особенно остра.

С 1 июня начинаются отключения горячей воды в столице

Какие адреса попали в список тех, кому отключают горячее водоснабжение уже 1-го числа первого летнего месяца, смотрите здесь.

С 1 июня метрополитен переходит на летний режим работы

Интервал движения поездов утром и вечером в часы пик — с 07:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00 — составит по первой линии «Малиновка – Уручье» 2,5 минуты и по второй линии «Могилевская – Каменная Горка» – 3 минуты.

Школьные лагеря открываются в Минске с 1 июня. Как они будут работать

Лагеря с дневным пребыванием начали работу с 1 июня на базе учреждений общего среднего образования.

Правда, в этом году работают именно межшкольные лагеря, чтобы исключить необоснованные перемещения детей по городу. Ранее, например, любое учреждение общего среднего образования могло открыть лагерь, даже если в отряде собиралось десять детей, и они шли в соседнюю школу на завтрак, обед и ужин. Теперь ходить никуда не надо. Работа лагерей организована в строгом соответствии с рекомендациями служб здравоохранения.

У каждого отряда – свое помещение и игровая комната. Пересекаться дети из разных групп не будут, а все досуговые мероприятия максимально перенесут на свежий воздух с учетом погодных условий. Для самых маленьких воспитанников организуют дневной сон.

Смена в школьном лагере длится 18 дней, предусмотрено трехразовое питание. Для родителей отдых чада 6-11 лет обойдется в 6,44 руб., 11-13 – 17,24 руб., для детей 14-17 лет – 25,16 руб. Стоимость указана за смену.

Визовый центр Великобритании в Минске возобновил работу

С 1 июня визово-иммиграционная служба Великобритании начинает поэтапное возобновление услуг, стартует работа визового центра Великобритании в Минске.

Посетители центра должны быть в маске и соблюдать правила социального дистанцирования. Время работы учреждения изменено, принимать заявителей будут пока только два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Также в визовом центре напоминают, что с 8 июня в Великобритании из-за COVID-19 начинают действовать новые правила въезда. С ними рекомендуют ознакомиться заранее.