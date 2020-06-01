Снимать ограничения, вызванные COVID-19, необходимо постепенно и поэтапно, опираясь на научную информацию. Это подчеркнули эксперты ВОЗ на очередном пресс-брифинге в Женеве. А глава ВОЗ предложил задуматься о будущем мира после пандемии и «прописал» шесть «лекарств».

Целый ряд стран в Азии и Европе потихоньку начинают возвращаться к более нормальной жизни: открываются парки и школы, магазины и рестораны, кое-где подумывают о том, как возобновить культурные и спортивные мероприятия. Но в ВОЗ предупреждают, что любые «послабления» должны быть основаны на достоверной, точной информации и вводиться постепенно.

Прежде чем отменять ограничения, утверждает д-р Мария Ван Керкхове, правительства должны убедиться в том, что они смогут эффективно выявлять подозрительные случаи, диагностировать их и лечить заболевших. Есть ли у них необходимая инфраструктура? Хватит ли людей для того, чтобы вести оперативное наблюдение? Достаточно ли мест в больнице? Только положительно ответив на эти вопросы, могут власти начать снимать ограничения – но «не все сразу и не в масштабах всей страны». Государства должны быть готовы к новым вспышкам и «держать руку на пульсе» во время переходного периода: отслеживать, где и почему возникают очаги, как меняются показатели смертности и т.д.

В ВОЗ отмечают, что в такой ситуации ключевую роль играют не технологии, а люди. И тут, по словам д-ра Майка Райана, западным странам есть чему поучиться у развивающихся. Африканские страны, которым приходится справляться с множеством инфекционных заболеваний – от Эболы до геморрагической лихорадки, «отточили технику выявления подозрительных случаев и отслеживания контактов».

В целом, подчеркнул Майк Райан, успешно выйдут из пандемии те, кто вовремя принял комплексные меры предосторожности и подготовил систему общественного здравоохранения.

Тем не менее, даже страны, где успешно подавили распространение вируса, где наблюдается сокращение новых случаев заражения, должны быть начеку. Эксперты ВОЗ поясняют, что речь идет даже не о вероятности второй волны, а о возможности новых вспышек до того, как завершится первая. «Мы не должны думать, что раз кривая болезни идет вниз, то так и будет продолжаться, и у нас в запасе будет несколько месяцев, чтобы подготовиться ко второй волне, – предупреждает Майк Райан. — Мы можем выйти на новый пик уже сейчас. Такое уже случалось раньше».

Он призвал страны Европы, Северной Америки, юго-восточной Азии и многие другие сохранить необходимые меры, в том числе в области наблюдения и диагностики, и иметь четкую всестороннюю стратегию действий – только тогда нам удастся избежать нового пика, — подчеркнул д-р Райан.

ВОЗ выписала шесть рецептов миру для восстановления после пандемии

А Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус призвал заглянуть в будущее и подумать о том, в каком мире мы хотим жить после пандемии COVID-19. Это уже решили для себя 40 миллионов работников здравоохранения из разных стран, которые направили лидерам государств из «большой двадцатки» письмо с требованием построить более здоровый и «зеленый» мир.

По словам главы ВОЗ, который полностью поддерживает это требование, пандемия, при всей ее разрушительности, дала нам возможность увидеть, какой может стать наша жизнь, если мы сможем остановить изменение климата и загрязнение окружающей среды.

«Вода и воздух могут стать чище, улицы – менее шумными и более безопасными, – напомнил д-р Тедрос. – Многие из нас смогли найти баланс между работой и семьей». ВОЗ выпустила шесть «рецептов», которые помогут нашему миру не просто восстановиться, но и стать здоровее.

Первое: защищать природу – источник воздуха, воды, пищи – всего того, без чего человек просто не может выжить.

Второе: строить так, чтобы наши дома и больницы бесперебойно снабжались чистой энергией, имели адекватные санитарно-гигиенические условия и могли устоять перед климатическими изменениями.

Третье: как можно скорее перейти на чистую энергию, чтобы мы смогли дышать чистым воздухом.

Четвертое: сделать наши продовольственные системы экологичными, производящими доступные и полезные продукты питания.

Пятое: строить города с учетом соображений здоровья их жителей: от «зеленого» транспорта до экологичного жилья.

И шестое: прекратить субсидировать ископаемое топливо – источник загрязнения и изменения климата.

«Сейчас, когда некоторые страны начали «открываться», мы должны дать ответить себе: хотим ли мы вернуться к старому или намерены усвоить уроки пандемии о наших отношениях с планетой?», — считает д-р Тедрос.