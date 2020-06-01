Ставка НДС в размере 0% будет применяться при ввозе на территорию Беларуси электромобилей для личного пользования с 15 июня 2020 по 31 декабря 2025 года. Такое нововведение предусмотрено указом №92 от 12 марта 2020 года, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

«Эта норма распространяется не на всех физических лиц, а только на граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране. Не относится нововведение и к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», — отметили в ГТК.

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16 марта 2020 года №29 на электромобили на период с 4 мая 2020 по 31 декабря 2021 года установлена ставка в размере 0% по ввозной таможенной пошлине. С учетом этого с 15 июня 2020 по 31 декабря 2021 года в отношении ввозимых физлицами электромобилей для личного пользования таможенные пошлины, налоги уплате не подлежат. «В данном случае под электромобилями понимаются легковые автомобили категории М1 или М1G, приводимые в движение исключительно электрическим двигателем и классифицируемые в подсубпозиции 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС», — пояснили в ГТК.

Согласно положениям указа от 22 декабря 2018 года №490, сборы за таможенные операции не уплачиваются в отношении товаров для личного пользования, перемещаемых без уплаты таможенных пошлин, налогов либо ввозимых с освобождением от их уплаты.