Первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил 31 мая в эфире телеканала “Беларусь 1”, что в стране накаляется обстановка. “Зачастую мы видим спланированные подготовленные акции”, — уточнил замминистра.

«Мы констатируем, что ситуация накануне выборов серьезно накаляется… Речь идет не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства», — рассказал представитель МВД в эфире «Беларусь 1».

Как пример, замминистра рассказал, что председателям избирательных комиссий поступают угрозы. «В последнее время стали поступать угрозы в отношении председателей избирательных комиссий, которые проводили выборы в парламент. То есть, сами комиссии на нынешние выборы еще не сформированы, а угрозы этим людям и членам их семей уже поступают», — заявил представитель МВД.

«В этой связи хочу заявить, что МВД располагает достаточным количеством сил и средств для того, чтобы максимально эффективно нейтрализовать подобные угрозы», — заверил Геннадий Казакевич.