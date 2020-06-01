Смерть афроамериканца в результате задержания полицейскими в Миннеаполисе вызвала волну протеста по всей стране. Дочь градоначальника деловой столицы США также участвовала в митинге.

В ходе протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, была арестована дочь мера Нью-Йорка Билла де Блазио Кьяра. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает The Hill.

По данным властей, Кьяра де Блазио была арестована за участие в незаконном собрании в субботу 30 мая. Как утверждается, ее задержали после того, как она и другие протестующие отказались освободить улицу на Манхэттене.

Отмечается, что вскоре после ареста дочери мэр города призвал протестующих «отправляться домой».

«Мы ценим и уважаем все мирные протесты, но настало время людям возвратиться домой. Если вы вышли с миром для того, чтобы донести свою позицию, вы были услышаны, в городе грядут перемены. Я в этом не сомневаюсь. Время идти домой для того, чтобы мы продолжили двигаться вперед», — заявил де Блазио на пресс-конференции.