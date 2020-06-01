С началом недели в Беларусь пришло долгожданное лето. Пока прогнозы синоптиков нас не радуют. А что говорят народные приметы?

1 июня – Иван Долгий. Если в этот день холодно, непогода продержится ещё сорок дней. А если льёт дождь, весь июнь будет засушливым, рассказали в программе «Плюс-минус».

3 июня – Елена-леносейка. В этот день сажают огурцы, поскольку с этого времени заморозков уже не ожидается. Какой будет погода, такой окажется и осень – солнечной или дождливой.

4 июня – Соловьиный день. Если птицы весело щебечут, значит, погода будет хорошая и без дождей. А туман предвещает грибной год.