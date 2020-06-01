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Продолжается чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 11 тура.

«Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи» 2:1

Голы: 0:1 — Макаров, 15; 1:1 — Г.Рамос, 34; 2:1 — Жевнеров (аг), 67.

«Городея» — «Неман» (Гродно) 0:2

Голы: 0:1 — Кадимян (п), 66; 0:2 — М.Яблонский, 76.

«Белшина» (Бобруйск) — «Славия-Мозырь» 2:3

Голы: 1:0 — Башилов, 17; 2:0 — Cоланович, 24; 2:1 — Недашковский, 33; 2:2 — Ковель (аг), 78; 2:3 — Нарх, 90.

«Динамо-Минск» — «Шахтер» (Солигорск) 0:1

Голы: 0:1 — Лисакович, 50.

РЦОР-БГУ — «Витебск» 3:3

Голы: 0:1 — Диего Сантос, 9; 1:1 — Бакич, 33; 2:1 — Умаров, 40; 2:2 — Николаеску, 42; 3:2 — Твэ, 44; 3:3 — Сезар. 90+4.

БАТЭ (Борисов) — «Ислочь» (Минский район) 1:0 

Голы: 1:0 — Милич (п), 39.

«Рух» (Брест) — «Динамо-Брест» 1:4

Голы: 1:0 — Диалло, 14; 1:1 — Кисляк, 30; 1:2 — Савицкий (п), 72; 1:3 — Савицкий, 81; 1:4 — Лаптев, 86.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Брестское дерби закончилось разгромом "Руха"

1 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" БАТЭ 11 8 1 2 23-10 25
2 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" РЦОР БГУ 11 7 1 3 17-13 22
3 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" Торпедо-БелАЗ 11 6 3 2 15-9 21
4 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" Шахтер 11 6 3 2 16-3 21
5 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" Слуцк 10 5 2 3 16-15 17
6 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" Динамо-Брест 11 5 1 5 17-14 16
7 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" Ислочь 11 5 0 6 12-16 15
8 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" Славия-Мозырь 11 4 3 4 14-17 15
9 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" Рух 11 3 5 3 9-10 14
10 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" Неман 10 4 2 4 14-12 14
11 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" Витебск 11 3 5 3 11-13 14
12 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" Динамо-Минск 11 4 1 6 13-12 13
13 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" Городея 11 3 3 5 7-13 12
14 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" Минск 8 3 1 4 12-16 10
15 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" Смолевичи 10 0 4 6 7-16 4
16 Брестское дерби закончилось разгромом "Руха" Белшина 11 0 3 8 9-23 3

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