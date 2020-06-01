Брестское дерби закончилось разгромом "Руха"

Продолжается чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд высшей лиги. Сыграны матчи 11 тура.
«Торпедо-БелАЗ» — «Смолевичи» 2:1
Голы: 0:1 — Макаров, 15; 1:1 — Г.Рамос, 34; 2:1 — Жевнеров (аг), 67.
«Городея» — «Неман» (Гродно) 0:2
Голы: 0:1 — Кадимян (п), 66; 0:2 — М.Яблонский, 76.
«Белшина» (Бобруйск) — «Славия-Мозырь» 2:3
Голы: 1:0 — Башилов, 17; 2:0 — Cоланович, 24; 2:1 — Недашковский, 33; 2:2 — Ковель (аг), 78; 2:3 — Нарх, 90.
«Динамо-Минск» — «Шахтер» (Солигорск) 0:1
Голы: 0:1 — Лисакович, 50.
Голы: 0:1 — Диего Сантос, 9; 1:1 — Бакич, 33; 2:1 — Умаров, 40; 2:2 — Николаеску, 42; 3:2 — Твэ, 44; 3:3 — Сезар. 90+4.
БАТЭ (Борисов) — «Ислочь» (Минский район) 1:0
Голы: 1:0 — Милич (п), 39.
«Рух» (Брест) — «Динамо-Брест» 1:4
Голы: 1:0 — Диалло, 14; 1:1 — Кисляк, 30; 1:2 — Савицкий (п), 72; 1:3 — Савицкий, 81; 1:4 — Лаптев, 86.
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|1
|БАТЭ
|11
|8
|1
|2
|23-10
|25
|2
|РЦОР БГУ
|11
|7
|1
|3
|17-13
|22
|3
|Торпедо-БелАЗ
|11
|6
|3
|2
|15-9
|21
|4
|Шахтер
|11
|6
|3
|2
|16-3
|21
|5
|Слуцк
|10
|5
|2
|3
|16-15
|17
|6
|Динамо-Брест
|11
|5
|1
|5
|17-14
|16
|7
|Ислочь
|11
|5
|0
|6
|12-16
|15
|8
|Славия-Мозырь
|11
|4
|3
|4
|14-17
|15
|9
|Рух
|11
|3
|5
|3
|9-10
|14
|10
|Неман
|10
|4
|2
|4
|14-12
|14
|11
|Витебск
|11
|3
|5
|3
|11-13
|14
|12
|Динамо-Минск
|11
|4
|1
|6
|13-12
|13
|13
|Городея
|11
|3
|3
|5
|7-13
|12
|14
|Минск
|8
|3
|1
|4
|12-16
|10
|15
|Смолевичи
|10
|0
|4
|6
|7-16
|4
|16
|Белшина
|11
|0
|3
|8
|9-23
|3