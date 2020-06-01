«Белкоммунмаш» разработал новую модель сочлененного троллейбуса

«Белкоммунмаш» начал производство нового сочлененного троллейбуса, сообщили «Минск-Новости» на заводе.

— Наше предприятие единственное на постсоветском пространстве, выпускающее троллейбусы-«гармошки», — отмечает директор — главный конструктор УП «НТПЦ Белкоммунмаш» Олег Быцко. — Если они где-то еще и производятся, то это устаревшие конструкции, выпускаются в ограниченных количествах. В 2016 году «Белкоммунмаш» в последний раз собрал 10 единиц 333-й модели в кузове третьего поколения. Но спрос на нее на традиционных рынках ограничен. И мы пошли по инновационному пути — начали выпускать в кузове четвертого поколения всю линейку сочлененных машин: электробус, троллейбус с автономным ходом, а также классический. Все они отвечают самым современным стандартам, то есть сделаны по последнему слову техники. О достижениях в этой области, кстати, говорит и победа «Белкоммунмаша» в республиканском конкурсе «Зубры экономики — 2019» в номинации «За внедрение передовых технологических решений в машиностроении», пишет Минск-Новости.

Новую версию троллейбуса 43303 Vitovt Max II в этом семействе отличают не только оригинальный дизайн, но и суперсовременная, отчасти даже космическая компоновка. Это трехосный низкопольный сочлененный троллейбус длиной 18,75 м с микропроцессорной системой управления на IGBT-модулях. Вместимость — 162 человека, посадочных мест 42. Для пассажиров предусмотрен ряд опций: кондиционер, мониторы, подзарядка гаджетов и др. Эти особенности делают поездку более комфортной и безопасной.