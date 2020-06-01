Речь в нем идет о фактах, связанных с нарушениями при сборе подписей в поддержку выдвижения в кандидаты в президенты действующего главы государства. В частности, о включении так называемого административного ресурса, когда в учреждениях людей принуждают ставить свою подпись под страхом возможных неблагоприятных для них последствий.

Также представлены доказательства нарушения Александром Лукашенко законодательства в сделанных им публичных заявлениях, содержащих агитационный характер.

Бабарико в своем обращении утверждает, что президент в отношении него распространил заведомо ложную информацию. Прежде всего это касается заявлений Лукашенко перед рабочими Минского тракторного завода. К примеру, о том, что Бабарико использует зарубежные средства в своей кампании.

«В случае распространения ложных сведений о кандидате Центральная комиссия вправе по письменному обращению кандидата принять решение о предоставлении ему возможности выступить публично с опровержением ложных сведений», – пишется в обращении. Виктор Бабарико требует, чтобы ему была предоставлена возможность выступить с опровержением ложных сведений во всех средствах массовой информации и на всех каналах, по которым были распространены порочащие его сведения.

Еще один пункт, на который он обращает внимание ЦИК, касается использования нынешним главой государства преимуществ должностного положения.

Виктор Бабарико требует от Центризбиркома при выявлении нарушений законодательства в ходе рассмотрения данного обращения отказать Александру Лукашенко в регистрации в качестве кандидата в президенты Беларуси.

Накануне инициативная группа Виктора Бабарико распространила Декларацию о честных выборах, в которой содержится призыв сообщать о нарушениях избирательного законодательства. Тем, кто пострадает от преследований после открытого заявления о таких фактах, потенциальный кандидат в президенты обещает юридическую и финансовую поддержку.