Актриса и пародистка Елена Воробей сообщила, что у нее подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом она узнала еще три дня назад, рассказала Воробей в своем Instagram.

Артистка не решалась сразу рассказать о болезни: она боялась потревожить отца, страдающего сердечным заболеванием, и не хотела вновь напоминать о пандемии.

«Но я всё же решилась выложить видео, чтобы поддержать тех, кто находится сейчас в таком же состоянии как я, в состоянии тревоги, когда болезненные симптомы нагнетаются, а ты не знаешь кому звонить и что делать. Главное – не нервничать», – подчеркнула Воробей.

Воробей поблагодарила врачей, оказывающих ей помощь, а также рассказала о своем состоянии. На второй день у нее сильно болела спина и все тело, «как будто битами били». Сейчас Воробей стало легче, но состояние по-прежнему нельзя назвать стабильным. Актриса призвала подписчиков обращаться к врачам при высокой температуре и посоветовала пить больше жидкости.