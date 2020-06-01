Так заявил А. Лукашенко сегодня, 1 июня, во время встречи с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком.

«Государственная безопасность – основа основ. И Комитету государственной безопасности в этом плане принадлежит вместе с президентом ведущая роль по защите независимости и суверенитета нашего государства. Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу на этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит, всех этих «майданутых» хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет«, – отметил он.

Лукашенко сказал: «Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста: определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию. Наше дело – контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона«.

Он подчеркнул, что в стране должен быть порядок: «Мы не должны допустить, чтобы разного рода шайки и банды уголовников бродили по стране с засученным рукавами. Люди, не дай Бог, подумают, что гестапо вернулось, война началась. Вот этого мы допустить не должны. И я этого не допущу. Я уже военным говорил: один буду против них сражаться, если надо. Хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну. Они понимают, что в этой стране жить их детям. Нашим детям, вашим, не только нам самим еще. Мы же умирать не собираемся».

Было также произнесено: «Некоторые наши хотят за копейку продать все то, что тут было создано не только президентом Лукашенко, не только властью, народом было создано. Поэтому этого допустить нельзя. Еще раз подчеркиваю, «майданутым» это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране».