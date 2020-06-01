70-летняя Вера Вонг: секреты красоты дизайнера

Сложно поверить, что королеве свадебной моды не 40, а 70 лет!

Веру Вонг уже давно «обвиняют» в том, что дизайнер или пьет кровь младенцев, или знает рецепт специального молодильного зелья. Ведь выглядеть так, как выглядит она, без волшебной помощи довольно сложно. В июне королева свадебной моды, в платьях которой под венец шли Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм, Дженнифер Гарнер и другие звезды, отмечает свой 71-й день рождения. За месяц до праздника Вера решила подлить масла в огонь и опубликовала фото, на котором демонстрирует накачанный пресс и стройные ноги. На вопрос, правда ли, что она родилась в 1949 году, Вонг ответила: «Чистая правда».

О том, как ей удается выглядеть на все сто – процентов, а не лет, – Вера говорит редко, но все же говорит. Так, весомым плюсом она считает гены: родители

Вонг родом из Китая, многие жители которого отличаются стройными фигурами и хорошей кожей. Главный секрет красивой кожи, по мнению дизайнера, – отсутствие загара: «Я не из тех, кого вы запросто встретите на пляже. Всегда предпочитаю надевать многослойные наряды и защищаться от солнца».

У Веры спортивное прошлое – когда-то дизайнер занималась фигурным катанием и сейчас старается не терять форму, упражняясь на тренажерах (например, на беговой дорожке). Что касается питания, много лет назад Вонг познакомилась с японским врачом Хироми Шинья, который проводит операции на кишечнике, и стала практиковать изобретенную им систему. Она, к слову, изложена в книге хирурга «О вреде «здорового питания», или Как дожить до 100 лет, не болея».