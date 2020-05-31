Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ее партнеры, а также 35 стран мира запустили программу, которая позволит обмениваться научными данными, полученными в результате исследования нового коронавируса. Об этом объявил Генеральный директор ВОЗ д-р Тедрос Гебрейесус, выступая на брифинге в Женеве.

Он пояснил, что эта инициатива стала дополнением к другой программе международного сотрудничества – «Глобальному партнерству по ускорению разработки, производства и внедрения безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению коронавирусной инфекции». Она была запущена еще в апреле.

«В своих усилиях, направленных на борьбу с пандемией, предотвращение распространения инфекции и спасение жизней, ВОЗ опирается на науку, — подчеркнул д-р Тедрос. – Новые данные появляются с впечатляющей скоростью. Почти каждый день мы получаем новости о работе над вакцинами, а также методами диагностики и лечения».

В то же время, по его словам, вопрос в том, насколько доступны результаты этих открытий широким слоям населения. «COVID-19 выявил царящее в мире неравенство, – отметил глава ВОЗ. – Вместе с тем, пандемия предоставила возможность сократить существующий разрыв и построить более справедливый мир, в котором медицинская помощь не будет привилегией избранных».

Программа позволит беспрепятственно распространять новые данные о ДНК вируса и результаты клинических испытаний. Она также упростит процесс получения лицензии на производство вакцин и препаратов и поможет в короткие сроки наладить их местное производство.

Участие в C-TAP – так называется новая программа – добровольное. Эту модель в свое время использовали для расширения доступа к лечению от ВИЧ и гепатита С.

В ВОЗ признают патенты важным фактором, способствующим развитию науки. Однако сегодня приоритет заключается в том, чтобы остановить пандемию, напомнил д-р Тедрос, призвав проявить солидарность во благо всех жителей планеты.