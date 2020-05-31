«Пусть выборы будут честными!» – так начинается сообщение о создании этого документа в телеграм-канале претендента в кандидаты в президенты.

Далее в нем содержится призыв к всем гражданам, которых принуждают ставить подписи, заявлять о правонарушениях открыто.

«Если вас уволят или лишат премии, мы будем организовывать юридическую, финансовую и другую поддержку», – обещают авторы публикации.

Они просят поддержать Декларацию всех граждан Республики Беларусь, а в особенности – членов избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих.

Всем потенциальным кандидатам в президенты предлагается выразить свою солидарность.