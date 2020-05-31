Белорусы вышли на улицы, чтобы поддержать потенциальных кандидатов в президенты страны (фото)

Особой популярностью пользуются пикеты в поддержку Светланы Тихановской, которая опубликовала в интернете видеообращение по поводу задержания 29 мая милицией в Гродно ее мужа и руководителя инициативной группы блогера Сергея Тихановского, а также их сторонников.

31 мая она снова сделала заявление, обратившись «ко всем МИРНЫМ людям, которые приходят на ЗАКОННЫЕ пикеты» членов ее инициативной группы. Она поблагодарила их за поддержку и терпеливое ожидание в километровых очередях, а также отметила, что категорически осуждает «любые попытки со стороны провокаторов превратить законные и мирные мероприятия по сбору подписей в митинги криками и столпотворениями, призывами к агрессии и насилию и потасовками».

Из разных источников поступает информация о проявлениях интереса со стороны правоохранительных органов к активистам инициативной группы Светланы Тихановской в Кобрине, Мостах, Пинске, Гомеле.

«Радыё Свабода» сообщает о задержаниях общественных активистов в разных населенных пунктах Беларуси. В интернете появилось видео о том, как люди в гражданской одежде остановили в Минске посередине улицы машину, в которой оппозиционный политик Николай Статкевич ехел на Комаровский рынок, где проходит сбор подписей за выдвижение претендентов в кандидаты в президенты.

По нашим данным, Статкевича отвезли в Ленинское РУВД столицы.

Телеграм-канал потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико рекомендовал своим сборщикам подписей, которые располагаются возле минского Комаровского рынка, сворачивать пикеты в случае угрозы.