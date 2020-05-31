Выставочный зал «LIBRA» совместно с Детским фондом ООН ЮНИСЕФ в Республике Беларусь объявил конкурс в Instagram, который продлится по 14 июня.

Приурочен он к Международному дню защиты детей. Как известно, андерграундный художник, представитель стрит-арта Бэнкси в своих работах затрагивает проблемы детей. Организаторы конкурса предлагают участникам «оживить» его граффити, воссоздать его работы, сфотографировать и разместить в своем профиле в Instagram, отметить выставочный зал LIBRA (@gallery.libra).

Возможность увидеть бесплатно работы Бэнкси и других художников направления, в котором он работает, будет предоставлена детям на выставке «Мировой поп-арт» в «LIBRA» 1 июня с 11.00 до 12.00.